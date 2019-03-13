Власти Оренбургской области за шесть лет направят более 1 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС, 13 марта. Власти Оренбургской области планируют направить более 1 млрд рублей на поддержку бизнеса до 2024 года в рамках национального проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На поддержку развития бизнеса в течение <...> шести лет планируется направить более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что сейчас на территории области зарегистрировано около 67 тыс. субъектов МСП, на долю которых в общем объеме валового регионального продукта (ВРП) приходится 17,9%. Всего в 2018 году на финансирование развития МСП в регионе было выделено 54,1 млн рублей, из которых 31,2 млн рублей - средства федерального бюджета. В прошлом году в области представителям МСП было выдано льготных микрозаймов на общую сумму около 243 млн рублей, в результате создано около 300 новых рабочих мест, сохранено более 1,2 тыс. рабочих мест.

По данным пресс-службы, в рамках реализации национального проекта к 2024 году в области планируется увеличить численность занятых в МСП почти на 60 тыс. человек, а доля МСП в валовом региональном продукте за шесть лет должна вырасти на 3%.

Нацпроект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.