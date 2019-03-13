Фонд развития моногородов провел обучающий семинар для бизнесменов ЦФО в Калуге

ТАСС, 13 марта. Обучающий семинар для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) моногородов Центрального федерального округа (ЦФО) прошел в Калуге, сообщила ТАСС гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева. В мероприятии приняли участие более 260 человек.

Ранее сообщалось, что фонд проведет шесть обучающих семинаров по получению беспроцентных займов для представителей МСБ за два месяца. На выездных мероприятиях планируется рассказать бизнесменам из всех 319 моногородов о возможностях получения подобных займов.

"Мы уже провели два ознакомительных семинара по этому вопросу. У нас большой был семинар в Кемерове. Там 24 моногорода, поэтому мы от них стартовали. И сегодня у нас [прошел семинар] в Калуге", - сказала Макиева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе фонда, мероприятие называется "Использование форм поддержки моногородов". Семинар проходит в формате деловой игры, где организаторы с участниками подробно прорабатывают механизм подачи заявки на получение займа. В семинаре в Калуге участвовал 261 человек.

Ранее сообщалось, что мероприятия также планируется провести в Пермском крае, Башкортостане и Ставропольском крае. К участию приглашаются представители моногородов, региональные кредитные организации и бизнес. Всего в регионах Центрального федерального округа расположен 61 моногород, 14 из них имеют статус территории опережающего развития.

О программе

Беспроцентные займы предусмотрены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в РФ, не имеющих просроченной задолженности перед бюджетом и фондами. Займы будут выдаваться для реализации проектов на территории моногородов России, в результате которых создаются новые рабочие места. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия банков (порядка 2,5-3% от суммы займа) из списка на сайте фонда и/или гарантия Корпорации МСП (составляет 0,75% годовых от суммы займа) и/ или ВЭБ.РФ. Проект не должен зависеть от деятельности градообразующего предприятия, остальные критерии можно узнать на сайте фонда.

В рамках программы предполагается выдавать займы от 10 до 250 млн рублей под 0% годовых на срок до 15 лет. При этом собственных средств в инвестпроекте должно быть не менее 20%. Отсрочка по погашению долга составит не более трех лет.

Также фонд продолжит выдавать займы свыше 250 млн рублей (до 1 млрд рублей) юридическим лицам под 5% годовых. Для таких займов сохраняются стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять сумму не меньше займа с учетом процентов за первые шесть месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы обеспечения может быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей международный, российский, инвестиционный или кредитный рейтинг, соответствующей требованиям фонда.