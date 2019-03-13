Число предприятий МСП в моногородах увеличится после запуска беспроцентного кредитования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Программа выдачи беспроцентных займов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) в моногородах позволит существенно увеличить число таких предприятий. Такое мнение выразила глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Ранее сообщалось, что фонд с 15 марта запустит программу финансирования инвестпроектов, в рамках которой предприятия, реализующие проекты в моногородах России, смогут получить займы под 0% годовых. В бюджете фонда на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование.

"Мы ожидаем существенного роста количества малого и среднего бизнеса в моногородах", - сказала она, рассказывая об эффектах от реализации проекта.

Макиева отметила, что программа позволяет представителям МСБ получать "длинные и бесплатные деньги". По ее словам, других подобных предложений на рынке нет. При этом глава фонда обратила внимание на то, что у займа есть ограничения: его не смогут получить предприятия, производящие табак или алкоголь, организующие азартные игры. Проект также не должен зависеть от деятельности градообразующего предприятия.

Беспроцентные займы предусмотрены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в РФ, не имеющих просроченной задолженности перед бюджетом и фондами. Займы будут выдаваться для реализации проектов на территории моногородов России, в результате которых создаются новые рабочие места. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия банков (порядка 2,5-3% от суммы займа) из списка на сайте фонда и/или гарантия Корпорации МСП (составляет 0,75% годовых от суммы займа) и/ или ВЭБ.РФ.

В рамках программы предполагается выдавать займы от 10 до 250 млн рублей под 0% годовых на срок до 15 лет. При этом собственных средств в инвестпроекте должно быть не менее 20%. Отсрочка по погашению долга составит не более трех лет.