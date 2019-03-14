МЭР будет работать с бизнес-объединениями для реализации "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития будет работать с бизнес-объединениями, такими как Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), для реализации механизма "регуляторной гильотины", который предполагает отсечение избыточных норм для ведения бизнеса. Об этом в четверг сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на съезде РСПП, который проходит в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

"Здесь будем активно работать с деловыми объединениями", - сказал он, подчеркнув, что это "откроет движение вперед для активности малого и среднего бизнеса в первую очередь, снизит издержки для крупного бизнеса".

Орешкин добавил, что вместе с РСПП министерство запустило механизм трансформации делового климата. "На первом этапе было 12 рабочих групп, мы собираем все предложения от бизнес-сообществ, от регионов по барьерам и мелким требованиям, чтобы их перемалывать и отменять. Каждые шесть месяцев у нас выходят соответствующие решения, которые реализуются на практике. Это расширение работы, которая начиналась как национальная предпринимательская инициатива", - отметил министр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме 15 января заявил, что поручит аппарату правительства разработать дорожную карту по снижению административной нагрузки на предпринимателей. Согласно этому плану, к 1 февраля 2020 года будет проведена проверка всех действующих нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу. По словам Медведева, задача сокращения избыточных норм может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины.

Неделя российского бизнеса (11-15 марта) - ключевое ежегодное мероприятие РСПП, в ходе которого, помимо съезда, проводится также ряд конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам и вопросам взаимодействия государства и бизнеса.