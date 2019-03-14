Сибирские моногорода больше других интересуются проектом беспроцентного кредитования МСП

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Сибири проявляют наибольший интерес к программе выдачи беспроцентных кредитов для бизнеса в моногородах. Об этом сообщила ТАСС глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Ранее сообщалось, что фонд с 15 марта запустит программу финансирования инвестпроектов, в рамках которой предприятия, реализующие проекты в моногородах России, смогут получить займы под 0% годовых. В бюджете Фонда на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование.

"Если говорить об оценке предварительных заявок - мы действительно такую работу провели. Самый большой интерес [видим] от инвесторов Сибирского федерального округа, активен Приволжский федеральный округ. И сейчас, так как прошел семинар в Калуге, подключились инвесторы из ЦФО", - сказала она.

По словам главы фонда, высокая активность сибирских предпринимателей может отчасти объясняться тем, что в округе уже прошел обучающий семинар по получению займа. Местом проведения стал Кузбасс, где расположено 24 моногорода.

Макиева добавила, что в фонде проанализировали средний размер займа по предварительным заявкам. "Он составляет примерно 120 млн рублей - как раз в середине", - сказала она, напомнив, что в рамках программы предполагается выдавать займы от 10 до 250 млн рублей на срок до 15 лет. При этом собственных средств в инвестпроекте должно быть не менее 20%. Отсрочка по погашению долга составит не более трех лет.

Поддержка субъектов МСП с целью их ускоренного развития в моногородах - одна из задач нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

О нацпроекте

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.