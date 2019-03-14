В развитие МСП по профильному нацпроекту в Алтайском крае вложат порядка 1,3 млрд рублей

БАРНАУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Объем средств, направленных на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Алтайском крае до 2024 года составит 1,3 млрд рублей. Это беспрецедентная для этой отрасли в крае поддержка, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"Финансирование нацпроекта до 2024 года в крае составит беспрецедентную для региона сумму - 1,3 млрд рублей. Планируется, что по итогам реализации всех мероприятий нацпроекта количество субъектов бизнеса в крае увеличится до 104 тыс., число занятых в этом секторе - до 329 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.