Мораторий на рост налогов для малого бизнеса в Тюменской области продлен до конца 2023 г.

ТАСС, 14 марта. Депутаты Тюменской областной думы продлили мораторий на повышение налогов для малого бизнеса до 31 декабря 2023 года. Данная мера будет касаться предпринимателей, чей бизнес работает по упрощенной системе налогообложения, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

Ранее сообщалось, что мораторий должен был закончиться 31 декабря 2019 года. В регионе он действует с 2015 года.

"Депутаты Тюменской областной думы на заседании регионального парламента в четверг приняли <…> закон, продлевающий до 31 декабря 2023 года включительно действие моратория на повышение действующих пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона, под действие данного закона подпадают более 20 тыс. предпринимателей. В области будут сохранены пониженные ставки: 5% - для налогоплательщиков с объектом налогообложения "Доходы", 1% - для налогоплательщиков с объектом налогообложения "Доходы минус расходы", осуществляющих свою деятельность в ИТ-сфере.

Глава региона Александр Моор пояснил, что закон обеспечит стабильную налоговую политику для предпринимателей. "Это будет позитивным мотивирующим сигналом для тех, кто только планирует начать свою предпринимательскую деятельность. Для бизнеса важна стабильность законодательства, в первую очередь налогового", - цитирует его пресс-служба.