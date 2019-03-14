В Ульяновской области в 2019 году запустят проект по обучению женщин ведению бизнеса

УЛЬЯНОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. жительниц Ульяновской области смогут научиться основам предпринимательства благодаря проекту "Академия женского бизнеса", который стартует в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в четверг журналистам в кулуарах пленарного заседания III Международного форума деловых женщин председатель Совета директоров региональной Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Ульяновской области" в структуре национального проекта, очень важного для нас женского предпринимательства, формирует пакет образовательных программ. В этом году впервые запускается масштабный проект "Академия женского бизнеса". Мы рассчитываем, что порядка тысячи жительниц области смогут пройти обучение", - сказал он.

Гайнетдинов отметил, что главная задача - вовлечь в бизнес тех женщин, которые только задумываются об этом, но пока не уверены в собственных силах.

По словам главы корпорации, традиционно в Международном форуме деловых женщин участвует порядка 700-800 человек. "У нас нет задачи собрать здесь какое-то громадное количество женщин. Задача - дать "окно" возможностей для тех людей, кто заинтересован сделать этот первый шаг", - пояснил Гайнетдинов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.