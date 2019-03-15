"Бизнес – это как пейнтбол, опыт приходит с каждой игрой". Предприниматель о выпуске шаров

Москвич Петр Подкопов вырос в предпринимательской семье, где вопрос "чем заниматься по жизни" решился уже в 16 лет.

"Мой отец еще с 90-х годов постоянно "крутился" в бизнесе – занимался всем, что можно было выгодно сбыть: одежда, обувь, всякие микрочипы и так далее. С 15 лет я начал ощущать сильный дискомфорт из-за того, что живу за счет родителей. Поэтому в 16 лет просто поставил отца перед фактом – либо я иду в семейный бизнес, либо я иду работать в сферу "фастфуда"", - вспоминает Подкопов.

Так, в начале 2000-х подросток начал свою карьеру на семейном предприятии в качестве офис-менеджера, где через несколько лет смог дорасти до руководящей должности.

"Помню свой первый день – паника, страх, шок. А потом ничего – втянулся и начал получать удовольствие, в особенности, когда замечал неправильные расчеты в контрактах, накладных и счет-фактурах. При перерасчете этот "лишний рубль", подчас превращался во вполне ощутимую сумму", - делится воспоминаниями Подкопов.

Шарики для пейнтбола – это прикольно

По словам Подкопова, о пейнтольном производстве "особо никто и не задумывался", пока к компании не обратились, как как к стороннему инвестору.

"В 2007 году нам предложили вложить деньги в пейнтбольное производство в России, но тогда нам это было не интересно, но идея в голове все-таки "засела". А в 2010 году меня осенило, что вообще-то шарики для пейнтбола – это прикольно и выгодно. Обсудили с отцом, решили попробовать", - рассказывает Подкопов.

Предприниматель признается, что если бы изначально знал, сколько сложностей будет на пути к запуску полноценного производства, то возможно он бы "100 раз подумал", прежде чем начать.

"Как оказалось, прикольно было ровно до момента покупки оборудования и его запуска. Мы за ним поехали в Китай, выбирали из трех компаний, полагаясь на интуицию, а затем купили и привезли в Россию. А дальше, как в страшном сне – оборудование не работало. И даже местный инженер, присланный из "поднебесной", не смог запустить производство. Уже потом мы выяснили, что компания-производитель ранее занималась производством упаковочных линий, по сути продав нам пилотный образец. Окончательно добило то, что профильный специалист, приехавший из США, сказал, что впервые видит такое оборудование. Мы поняли, что "попали"", - отмечает предприниматель.

Взрывалось, лопалось, ломалось

Подкопов, наняв станочника и в какие-то моменты лично занимаясь наладкой, все-таки смог запустить оборудование.

"Я по натуре человек азартный и упертый. Я знал, что запущу это китайское оборудование во что бы то ни стало. Тем более, уже было потрачено порядка $300 тыс. Поначалу все лопалось, взрывалось, ломалось. Были огромные финансовые потери, было потрачено много нервов, первые два года с момента запуска этого бизнеса я почти круглосуточно был на производстве. Я уже не думал о неудачах, я просто делал и делал, а вокруг была Москва-мой город, который нужно было покорить заново", - делится Подкопов.

"К 2012 году мы постепенно начали улучшать качество выпускаемой продукции. Давали тестировать нашу продукцию столичным пейнтбольным клубам, меняли технические характеристики в лучшую сторону, начиная от желатина, из которых изготавливается продукция, заканчивая цветом, а также снижением колкости шаров. А потом на нас как-то вышел трехкратный чемпион мира по пейнтболу Дмитрий Куликов и сказал, что "шары, конечно, ужасные, но давайте поработаем". Он помог нам вывести производство на новый уровень", - отмечает предприниматель.

Переломный момент

"Переломный момент наступил в 2015 году. На тот момент у нас было корейское оборудование, работающее в разы лучше китайского. Наши шары уже не уступали европейским по техническим характеристикам, а где-то были и получше. Мы начали знакомиться с командами в пейнтбольных клубах, некоторые из них стали не только фанатами наших шаров, но и народными амбассадорами бренда, увеличив популярность нашего бренда в среде игроков. Кроме того, мы наладили отношения почти со всеми дистрибьюторами, которые продают шары клубам, постепенно они почти полностью перешли на закупку нашей продукции вместо зарубежной", - отмечает предприниматель.

Таким образом, компания смогла полностью закрыть собой импорт в России. Подкопов отмечает, что политика развития заключалась еще и в том, чтобы не разрушать имеющуюся среду, а кратно ее улучшать.

"Мы самые молодые, несмотря на то, что наша компания в сфере производства пейнтбольных шаров сегодня самая большая в России. Ведь пейнтбол в стране был на протяжении 25 лет, а мы существуем только 10 лет. Индустрия держится на личностях. Если эти ключевые личности перестанут интересоваться пейнтболом, то что будет с ним в итоге? Самое неправильное - это идти как комбайнер и пытаться капитализироваться на каждом клубе. Надо делиться!", - поясняет Подкопов, почему не работает с клубами напрямую.

За моря-океаны

Так, перед бизнесом встал вопрос дальнейшего развития. Было решено открыть первый зарубежный склад в Голландии, а первые поставки продукции пошли в Германию.

"Конечно, приятно осознавать себя законодателями мод на шарики в своей стране после сотни испытаний и бессонных ночей. Но для этого мы провели большую работу по поддержанию пейнтобла в стране, запустили одноименные кубки по всей России, а также спонсорские программы. Мы сделали максимум на родине и надо было двигаться дальше. Первая страна, где мы начали реализовывать наши шары, стала Германия", - вспоминает Подкопов.

По словам предпринимателя, сначала их восприняли недружелюбно, потом начали подшучивать и только по прошествии нескольких лет шары от российской компании "начали уважать и воспринимать серьезно".

"Изначально мы пытались наладить контакт с большими дистрибьюторами в Европе – но нас не воспринимали серьезно. Поэтому мы начали делать массовые обзвоны небольших дистрибьюторов, а также совершать визиты на каждое пейнтбольное поле. Нам удалось удачно зайти на рынок со стороны спорта: стали спонсировать в Европе пейнтбольные мероприятия. Сегодня мы платиновый спонсор Чемпионата Европы по пейнтболу. В этом году мы уже платиновые спонсоры чемпионата Америки. И теперь уже никто не шутит над нами, а наоборот", - улыбается Подкопов.

Он отмечает, что теперь их российские шары есть во всех странах Европы, а также на рынках Азии, Америки, Новой Зеландии и Малайзии. Сегодня компания производит порядка 6 млн шаров в день. Если в 2011 году годовой оборот компании составлял порядка 50 млн рублей в год, то за прошлый год он составил около 550 млн рублей.

Игра без команды ничто

"Знаете, бизнес – это как пейнтбол, где опыт приходит с каждой игрой. Но хорошая игра невозможна без командной работы. Я помню ребенком, как мой отец в своем бизнесе был один на один. И я рад, что могу развиваться в партнерстве с московскими властями, которым небезразлично развитие предпринимательства в городе. Я на удивление "без проволочек" получил поручительство под обеспечение льготного кредита на оборотные средства через московский департамент предпринимательства и инновационного развития (поручительство реализуется через подведомственное учреждение департамента, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы – прим.), хотя изначально не рассчитывал на такие бонусы. И вижу, что система поддержки бизнеса в городе улучшается. Конечно, проблем еще много, никто этого не отрицает, но радует, что мы начинаем решать их вместе", - отмечает Подкопов.

Американская мечта

В дальнейших планах Подкопова увеличение доли компании на америкинском рынке.

"Мы занимаем достаточно маленькую долю американского рынка – порядка 5%, но способны на большее. Так как спрос на нашу продукцию в два раза превышает предложение. Будем расти, но в любом случае – этот рост будет обеспечен без привлечения средств сторонних инвесторов, так как семейная приемственность для нас важна. Мы не преследуем сверхприбыли, мы делаем это для саморазвития и, чтобы у близких было все хорошо",- заключает предприниматель.

Беседовала Юлия Ермилова