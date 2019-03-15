Власти Москвы: отделы разработки инновационных решений должны быть во всех сферах бизнеса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отделы, которые занимаются разработкой и тестированием инновационных решений, должны создаваться в компаниях из всех отраслей, не только ретейле. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Такие [инновационные] лаборатории должны быть в каждой сфере, не только в ретейле. Это действительно помогает развивать инновации. <...> [Без инноваций] мы будем отставать и не сможем конкурировать в сервисе с другими городами и странами. <...> Когда бизнес вместе с наукой идет навстречу людям, им становится комфортнее жить", - сказал он после экскурсии в супермаркете "Пятерочка", которая прошла в рамках акции "День без турникетов".

Экскурсию по торговому залу и лекцию, посвященную инновациям в супермаркетах, посетили 17 человек.

Вторая в этом году акция "День без турникетов" проходит с 14 по 16 марта. В ней принимают участие 17 новых компаний. Всего в 2019 году власти Москвы проведут восемь таких акций.

Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году, с тех пор участниками стали свыше 75 тыс. человек и более 135 инновационных производств столицы. Акция дает возможность горожанам узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, увидеть своими глазами, как производятся товары, и побывать на объектах промышленности.