Порядка 10 стартапов в Псковской области смогут получить льготные кредиты в 2019 году

ПСКОВ, 15 марта. /ТАСС/. Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области начал выдавать кредиты со сниженными процентными ставками для стартапов. Это позволит увеличить в регионе число субъектов МСП и поддержать перспективные бизнес-идеи, на запуск которых у предпринимателей пока не хватает средств, сообщила в пятницу ТАСС директор фонда Анастасия Иванова.

"На эти цели мы в этом году 28 млн рублей запланировали для таких проектов, стартапов", - сказала она. Ставка льготного кредита для стартапов не будет превышать 8%, и это, по словам Ивановой, гораздо меньше, чем в банках, где средняя ставка 12-13%.

По словам директора фонда, на поддержку может рассчитывать, например, предприятие, которое только открывается, и у него нет ни залога, ни оборотных средств. Также это может быть предприятие, которое "занимается чем-то не очень долгое время, например, в сельском хозяйстве", и вся прибыль уходит в "оборотку".

Иванова уточнила, что фонд проводит работу в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", который входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По расчетам фонда, в 2019 году порядка 10 стратап-проектов Псковской области смогут получить поддержку. "Чаще всего это фермерство, сельское хозяйство, мини-производство - те люди, которые заинтересованы остаться в регионе", - уточнила Иванова.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.