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Московских школьников научат организовывать собственный бизнес

Курс для школьников "Бизнес уикенды" включает 10 тематических занятий по 3,5 часа

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цикл субботних занятий для школьников в рамках бесплатного образовательного проекта правительства Москвы по основам предпринимательства "Бизнес уикенды" стартует в столице 16 марта, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"С 16 марта в столице стартует новый цикл субботних занятий для школьников в рамках бесплатного образовательного проекта правительства Москвы по основам предпринимательства "Бизнес уикенды". Однодневные тренинги помогут старшеклассникам в увлекательной форме получить необходимые знания о создании собственного бизнеса с нуля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обзорный курс о предпринимательстве для школьников включает 10 тематических занятий по 3,5 часа. В формате квестов, обучающиеся узнают, как придумать идею для стартапа, сформировать целевую аудиторию, разработать бизнес-модель, считать финансовые показатели бизнеса, настроить бизнес-процессы.

Также все слушатели получают доступ к онлайн-курсам по основам предпринимательской деятельности на портале molpred.moscow, где обучение ведется в формате видео-уроков.

Слушатели, которые наиболее успешно пройдут итоговое тестирование, смогут попасть в "Бизнес-Акселератор", бесплатную и более интенсивную 2-месячную программу обучения предпринимательству.

"Цель проекта "Бизнес уикенды" - вдохновить на создание и развитие собственного бизнеса молодежь, которая потенциально готова связать свое карьерное развитие с предпринимательской деятельностью. Все обучение мы стараемся строить таким образом, чтобы серьезные знания давались ребятам легко и доступно. По итогам первого этапа "Бизнес уикендов", который мы провели в 2018 году, состоялся крупнейший в России молодежный форум, где участники тренингов в интерактивном формате выполняли задания с погружением в этапы создания собственного стартапа. На мероприятии собрались около 10 тыс. студентов и школьников", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Первый цикл занятий в рамках проекта "Бизнес-уикенд" стартовал в конце 2018 года. За два месяца работы проекта в нем зарегистрировались 27 тыс. ребят, к очным занятиям приступили 12 тыс. человек.

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