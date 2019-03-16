Президент "Опоры России": фестиваль "Крымская весна" открывает МСП Крыма весь рынок России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Крымская весна" дает малому и среднему бизнесу Крыма возможность выйти на рынки сбыта всей России. Такое мнение выразил в субботу в разговоре с ТАСС президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Фестиваль - это большая возможность для малого и среднего бизнеса Крыма выйти на большой российский рынок. Я думаю, что он [фестиваль] год от года будет расширяться. Все больше людей будет верить в свои силы, в то, что те уникальные вещи, которые делают предприниматели Крыма, востребованы, их ждут и любят", - сказал он, добавив, что предприниматели Крыма, участвуя в фестивале, увидят, как положительно реагируют на их продукцию москвичи и гости столицы, и после этого не побоятся работать глобально.

Калинин отметил, что Крым сейчас "расцветает благодаря предпринимательской активности", которая происходит не только благодаря государственной поддержке, но и частным инвестициям. "Малого бизнеса в Крыму много, его доля в Крыму 60% от ВВП. Там порядка 115 тыс. индивидуальных предпринимателей, около 40 тыс. малых предприятий, мы их знаем, ездим друг к другу в гости, помогаем. Малый бизнес Крыма за последние пять лет серьезно качественно и количественно развился", - подчеркнул он.

О фестивале

Городской фестиваль "Крымская весна" проходит в столице с 16 по 18 марта на 13 площадках, он посвящен пятой годовщине общекрымского референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с РФ. Для гостей организованы выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.