Власти Татарстана создадут систему по продвижению продукции местного производства

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют в ходе реализации стратегии развития республики до 2030 года создать систему продвижения произведенной в регионе продукции. Она будет представлять собой базу данных о планируемых к закупкам товарах, ввозимых в республику, на которую будут ориентироваться местные производители. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

"Создание системы должно стать новым шагом в этом направлении, поддержать отечественных производителей и обеспечить нашу экономику всем необходимым за счет внутренних ресурсов. Запуск системы даст малому и среднему предпринимательству (МСП) информацию о потребности внутри республики в том или ином товаре с описанием точного объема и всех характеристик", - сказал Абдулганиев.

По его словам, это позволит региону "максимально задействовать внутренний потенциал, дать новые возможности для развития МСП". Создание системы стало одной из крупных инициатив в экономическом блоке стратегии.

"Рустам Нургалиевич (президент Татарстана Рустам Минниханов) уже подписал указ о создании системы. Чтобы для предпринимателей она стала максимально удобной и полезной, проработка будет вестись с учетом комментариев представителей МСП", - сказал Абдулганиев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства экономики республики, система по продвижению продукции татарстанского производства поможет местным предпринимателям получать информацию о планируемых к закупкам товарах, ввозимых в республику. Доступ к информации через электронную систему смогут иметь все предприниматели.

Закон "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" был принят 10 июня 2015 года на заседании регионального Госсовета. По данным с официального сайта документа, одна из главных стратегических целей стратегии - лидерство Татарстана по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства.