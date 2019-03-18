Браверман призвал ужесточить санкции за задержку выплат малому бизнесу в сфере закупок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Штрафные санкции для крупных компаний с госучастием за задержку выплат малому и среднему бизнесу в сфере закупок должны быть ужесточены. Об этом понедельник сообщил глава корпорации МСП Александр Браверман на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, посвященном реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы считаем необходимым ужесточить штрафные санкции за несвоевременные платежи (в сфере закупок) по выполненным работам от крупных компаний малым. Часто так бывает, что акт приема передачи подписан, претензий нет, а деньги, вместо положенных 30 дней, идут и 90 дней. Это перестало быть системой, но, тем не менее, такое ужесточение этих штрафов может быть весьма полезным", - сказал Браверман.

По данным корпорации МСП, в 2018 году общий объем закупок в России для малых и средних компаний составил порядка 3 трлн рублей. В 2019 году корпорация рассчитывает увеличить свои показатели.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.