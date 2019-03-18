Браверман предложил разрешить госкомпаниям развивать МСП на своей базе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крупным компаниям с госучастием необходимо разрешить образовывать малые и средние предприятия, которые могли бы самостоятельно участвовать в закупках. Такое мнение выразил в понедельник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Сейчас, согласно федеральному закону "О защите конкуренции", малые предприятия, появившиеся благодаря содействию крупных компаний, считаются аффилированными структурами.

"У нас антимонопольное законодательство не позволяет крупным компаниям [с госучастием] "выращивать" малые предприятия, потому что считается, даже если оно участвует [в закупках] на общих основаниях, оно аффилировано. Это надо менять, мы тоже будем просить законодателей. У корпорации есть предложения", - сказал он на заседании, посвященном реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.