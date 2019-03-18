Развитие МСП в Арктике станет темой одной из сессий форума "Арктика - территория диалога"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Участники международного арктического форума "Арктика - территория диалога" проведут дискуссию о поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, сообщила пресс-служба организатора форума - фонда "Росконгресс".

"В рамках трека деловой программы "Прибрежные территории" пятого международного арктического форума "Арктика - территория диалога" отдельная сессия будет посвящена развитию малого и среднего предпринимательства в регионах российской Арктики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сессия "Большой потенциал малого бизнеса" будет проведена при поддержке Минэкономразвития РФ. Участники обсудят особенности ведения малого и среднего бизнеса в Арктическом регионе, которые следует учитывать при выработке госполитики. "Конкурентоспособность малого бизнеса в Арктике зависит от множества макроэкономических и инфраструктурных факторов, и успеха можно достичь исключительно при помощи консолидации усилий всех профильных министерств и ведомств, а также при поддержке крупного бизнеса. <...> При этом развитие МСП крайне важно именно для региона, и государство сделает все возможное для разработки мер поддержки, улучшения инфраструктурных и логистических возможностей, формирования международных бизнес-проектов", - цитирует пресс-служба советника президента РФ Антона Кобякова.

Форум "Арктика - территория диалога" впервые прошел в 2010 году. В этот раз состоится 9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.