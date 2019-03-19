Власти Забайкалья рассчитывают до 2024 года привлечь в бизнес почти 24 тыс. человек

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в рамках реализации национального проекта намерены увеличить число людей, занятых в малом и среднем бизнесе, почти на 24 тыс. человек - с 89,3 тыс. до 113 тыс. Об этом во вторник ТАСС сообщили в администрации региона.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

"Основная цель реализации этого нацпроекта на территории Забайкальского края - увеличение до конца 2024 года численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 113 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. Уже до конца 2019 года количество жителей региона, занятых в МСП, должно возрасти с 89,3 до 90 тыс. человек.

Помимо этого, власти региона рассчитывают увеличить объемы финансовой поддержки МСП, количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Количество самозанятых граждан, которые зафиксируют свой статус, по оценке властей Забайкалья, к концу 2024 года составит 48 тыс. человек.

На развитие малого и среднего предпринимательства в регионе планируют потратить свыше 1,36 млрд рублей. При этом 1,33 млрд рублей - это прогнозируемое софинансирование из федерального бюджета, 27,3 млн рублей - средства бюджета Забайкальского края.