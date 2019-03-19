Более 150 звонков поступило на горячую линию поддержки дальневосточных инвесторов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 150 обращений поступило за год на горячую линию поддержки дальневосточных инвесторов, запущенную Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта (АНО АПИ). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития России.

"Мы стремимся к тому, чтобы создать комфортную среду для развития бизнеса на территории всего Дальнего Востока. Агентству важно получать обратную связь от инвесторов, оперативно решать возникающие вопросы. Обратиться на горячую линию может любой предприниматель. Наши специалисты ответят на запрос в течении суток. Наиболее острые вопросы будут выноситься на инвестиционный комитет Минвостокразвития России", - приводит пресс-служба слова гендиректора агентства Леонида Петухова.

В агентстве уточнили, что большая часть обращений была связана с уточнением мер поддержки для инвестиционных проектов, получением статуса резидента ТОР или свободного порта, поиска соинвесторов. "Ряд запросов поступил от студентов и выпускников вузов по поводу прохождения практики в Агентстве и на предприятиях Дальнего Востока", - добавили в пресс-службе.