Более 2 тыс. человек приняли участие в "Бьюти-форуме" в московском "Технограде"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый московский "Бьюти-форум", прошедший 14-16 марта в образовательном комплексе "Техноград", собрал 2 тыс. посетителей и участников, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационого развития.

"На протяжении трех дней, с 14 по 16 марта, в столице проходил Первый московский "Бьюти-форум", собравший более 2 тыс. гостей - профессионалов индустрии красоты и всех, кто следит за бьюти-новинками и последними технологиями отрасли", - говорится в сообщении.

В рамках форума посетители могли получить бесплатные консультации экспертов по использованию косметики и подбору прически и узнать о новых препаратах и методиках по уходу за собой. Также на полях форума состоялось подписание соглашения о создании "Открытой ассоциации экспертов и лидеров бьюти-индустрии Москва Центр", которое заключили Союз парикмахеров и косметологов России, Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты, имидж-лаборатория "Персона" и Автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала", учредителем которой является департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Образовательный комплекс "Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 49 профессиям. В комплексе работают две профессиональные мастерские - "Парикмахер-стилист" и "Технолог-эстетист", где можно освоить профессии индустрии красоты с нуля и повысить квалификацию.