Эксперт: ориентированность экономики на крупный бизнес ухудшает положение МСП

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ориентированность российской экономики на крупный бизнес ухудшает положение малого и среднего предпринимательства. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС выразил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) Андрей Разбродин.

Положение МСП не только в текстильной и легкой промышленности, но и в целом в РФ он оценил как "близкое к критическому, очень непростое". По словам Разбродина, "так или иначе, структура экономики [РФ] в значительной степени сложена в направлении крупных компаний, окологосударственных и просто монополий". "Так в значительной степени настроена банковская система, система рисков и так далее, несмотря на то, что определенные госпрограммы [поддержки МСП] существуют", - сказал он в кулуарах пленарной сессии российской недели текстильной и легкой промышленности "Легпромфорум-2019".

Российская неделя текстильной и легкой промышленности "Легпромфорум-2019" проходит с 19 по 22 марта в Москве. Среди основных тем, включенных в ее тематику, - вопросы государственной поддержки текстильной и легкой промышленности, эффективного взаимодействия с поставщиками и ретейлерами, а также проблемы импортозамещения.