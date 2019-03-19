Вице-президент ТПП РФ: малому бизнесу в легкой промышленности не хватает финансирования

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Основные трудности в малом бизнесе в сфере легкой промышленности связаны с привлечением финансирования. Об этом во вторник сообщила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в кулуарах российской недели текстильной и легкой промышленности "Легпромфорум-2019.

"Малый бизнес - это проблемы крупного, умноженные на три. <...> Барьеры развития МСП в легкой промышленности я вижу такие: вопрос привлечения финансирования. Зачастую, это связано с тем, что в банках высокие процентные ставки, иногда они неподъемные, учитывая нерентабельность и вообще рынок" - сказала она.

Среди прочих проблем предпринимателей Дыбова назвала отсутствие у малого бизнеса оборотных средств, нехватку квалифицированных кадров - швей и технологов производства, а также недостаточный уровень качества профессионального образования.

Российская неделя текстильной и легкой промышленности "Легпромфорум-2019" проходит с 19 по 22 марта в Москве. В рамках мероприятий недели участники могут представить свою продукцию на ведущей экспозиционной площадке страны и обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественной легкой промышленности. Среди основных тем, включенных в тематику круглых столов и конференций, - вопросы государственной поддержки текстильной и легкой промышленности, эффективного взаимодействия с поставщиками и ритейлерами, а также проблемы импортозамещения.