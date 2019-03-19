"Индустрия гостеприимства" может обеспечить более 1 млн рабочих мест к 2024 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Программа системных стимулов развития сектора "Индустрия гостеприимства", разработанная Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина, позволит обеспечить более 1 млн рабочих мест в этом секторе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба института.

"Индустрия гостеприимства" - один из девяти секторов дорожной карты по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России, которым руководит бизнес-омбудсмен Борис Титов. "Индустрия гостеприимства" включает в себя деятельность предприятий туристической отрасли, ресторанов, санаторно-гостиничного комплекса, виноделие и другие.

"Предлагаемая институтом программа системных стимулов [развития "Индустрии гостеприимства"] позволит, по оценкам экспертов, увеличить число рабочих мест в этом секторе до 1,1 млн и добавленную стоимость до 786 млрд рублей к 2024 году, а к 2037 году создать еще около 770 тыс. новых рабочих мест и увеличить добавленную стоимость до 3,6 трлн рублей в год" - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение программы развития для сектора "Индустрия гостеприимства" состоится на Втором Столыпинском форуме "Стратегии для России", который пройдет 23-24 мая 2019 года в МГИМО.

О дорожной карте

Дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики РФ, готовится в соответствии с майским поручением президента России в сфере развития международной кооперации и экспорта. Согласно которому в 2024 году необходимо обеспечить формирование глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП страны. В стоимостном выражении необходимо достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год.