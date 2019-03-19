Титов считает, что закрытие хостелов в жилых домах не выгодно для страны

"В законе компромиссное решение пока не было найдено, это привело закрытию малых гостиниц в жилом секторе, что, наверно, не выгодно для страны", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

Титов отметил, что хостелы представляют собой серьезный сектор гостиничного бизнеса, который обеспечивает жильем людей по доступным ценам, многие предоставляют качественные помещения. "Во всем мире это огромный сектор, рубить его сходу, потому что есть жалобы, наверно, неразумно. Необходимо вводить какие-то ограничения, контролировать качество", - пояснил Титов.

Ранее ТАСС сообщал, что Совет Федерации 13 марта отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, рекомендовав перенести сроки вступления документа в силу на 1 января 2020 года. По мнению сенаторов, это даст предпринимателям время подстроиться под новые требования.

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В принятом законопроекте говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и о хостелах. При обсуждении законопроекта депутаты поясняли, что открывать хостелы в квартирах нельзя было и раньше, но принятый закон позволяет закрыть лазейки, позволяющие это делать.