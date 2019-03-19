Браверман: госзакупки у субъектов МСП в моногородах достигли 85 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госзакупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах в 2018 году достигли 85 млрд рублей. Об этом говорится в докладе главы Корпорации по развитию МСП Александра Бравермана, представленного в рамках парламентских слушаний Госдумы "Законодательное обеспечение и реализация национальных проектов в моногородах".

"Объем закупок у субъектов МСП в моногородах в 2018 году составил 85 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом он увеличился почти на 31 млрд рублей", - говорится в докладе.

Объем госзакупок у МСП в целом по РФ по итогам 2018 года составил около 3,25 трлн рублей. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" объемы госзакупок у МСП должны увеличиться в 2020 году до 3,4 трлн рублей, в 2021 - до 3,8 трлн, к 2024 - до 5 трлн рублей.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.