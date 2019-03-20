Власти Москвы проведут форум женского предпринимательства 22 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подведомственная организация департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы - ГБУ "Малый бизнес Москвы" - планирует провести в столице форум женского предпринимательства "Бизнес. Женский взгляд 2.0: люди, технологии, бизнес" 22 марта, сообщила пресс-служба департамента.

"Мероприятие состоится 22 марта в "Цифровом деловом пространстве", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, запланированы практические секции, дискуссионные панели и воркшопы. Участники обсудят актуальные тренды в управлении, женское социальное предпринимательство и бизнес-образование, а также получат практические навыки в этих сферах.

Опытом ведения бизнеса с участницами форума поделятся 15 предпринимателей. В их числе - директор по развитию Staff-UP Consulting Group Елена Лимонова, эксперт по маркетингу роста Ольга Бакина, научный журналист Марина Собе-Панек, директор event-агентства "Мориссот" Зоя Ярлыкова и другие.

"Малый бизнес Москвы" занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей столицы. На сайте учреждения представлены специальные онлайн-сервисы, позволяющие бесплатно и оперативно получать услуги: подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП, найти подходящее помещение, сформировать налоговую декларацию, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.