Власти Москвы направят в Минэкономразвития предложения по отмене избыточных требований

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московские власти соберут предложения столичного бизнеса по отмене избыточных требований контрольно-надзорных органов и передадут их в Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сбором предложений занимается Штаб по защите бизнеса, деятельность которого курирует департамент. 20 марта прошла встреча столичных властей и представителей бизнеса по избыточным требованиям в сфере санитарно-эпидемиологического надзора. Еще на двух встречах 28 марта и 4 апреля планируется обсудить регулирование трудового законодательства и пожарного надзора, промышленной безопасности, энергетического надзора.

"Мы собираем системные проблемы, устаревшие, избыточные требования в надзоре непосредственно от предпринимательского сообщества. После этого они будут обработаны специалистами органов власти города, надзорными органами. Затем будут подготовлены предложения о том, что делать с каждой из норм (оставить, изменить или отменить). Эти предложения от правительства города будем выносить [в соответствующие ведомства]. На уровне РФ этим занимается Минэкономразвития, в рабочую группу входят наши представители", - сказал Фурсин.

Он отметил, что сроки выполнения данной работы еще не определены. "Вопрос не в том, чтобы сделать работу быстро, а чтобы выполнить ее правильно. К этой теме уже неоднократно приступали. Важен результат, а не скорость принятия меры", - пояснил он.

Ранее на пленарном заседании Гайдаровского форума премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки дорожной карты и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года. Он сообщил о намерении дать соответствующее поручение правительству. Премьер-министр подчеркнул, что количество требований к бизнесу необоснованно завышено. Существует более 9 тыс. только нормативных актов, устанавливающих такие требования, указал он. При этом многие требования устанавливались еще в советские времена и устарели, пояснил Медведев.