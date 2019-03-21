Кемеровчане могут бесплатно открыть свое дело без уплаты госпошлины за регистрацию бизнеса

КЕМЕРОВО, 21 марта. /ТАСС/. Будущие бизнесмены в Кемерове смогут открыть свое дело без оплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Такие льготы им предоставляет муниципальный центр поддержки предпринимательства при оформлении пакета документов на регистрацию бизнеса в рамках реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в четверг ТАСС в учреждении.

По словам директора Центра поддержки предпринимательства Кристины Шинкарюк, по закону будущие бизнесмены могут не оплачивать госпошлину, если регистрируют бизнес через портал налоговой инспекции, для этого им нужна электронная цифровая подпись, которую могут бесплатно оформить в муниципальном учреждении.

"Мы решили поддержать инициативы тех, кто решается на открытие своего дела, простимулировать их, и бесплатно в нашем учреждении оформляем для будущих индивидуальных предпринимателей электронную цифровую подпись и пакет всех необходимых документов для налоговой инспекции, с ЭЦП им не придется платить госпошлину за регистрацию ИП", - сказала Шинкарюк.

Она также отметила, что бесплатно полученной электронной цифровой подписью кемеровчане смогут пользоваться и в дальнейшем, с ее помощью возможно осуществлять защищенный электронный документооборот и работать на государственных порталах.

На сегодняшний день на территории областного центра действуют почти 25 тысяч субъектов МСП. В целом по Кемеровской области численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет 290,5 тысяч человек на момент начала реализации регионального проекта "Условия для бизнеса", реализуемого в рамках федерального нацпроекта. В планах к 2024 году довести этот показатель в Кузбассе до 380 тысяч человек.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в стране с 2018 по 2024 года и нацелен на увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в России до 25 млн человек к 2024 году, при этом доля МСП в ВВП страны должна возрасти до 32,5%.