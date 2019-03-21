"Опора России" просит ЦБ снизить ключевую ставку для стимулирования льготных кредитов МСП

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой понизить ключевую ставку, чтобы стимулировать банки выдавать льготные кредиты малому бизнесу.

"Прошу <…> принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на очередном заседании Совета директоров Банка России", - говорится в письме "Опоры России" на имя главы Банка России (письмо есть в распоряжении ТАСС).

В письме поясняется, что ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на заинтересованность банков в участии в программе льготного кредитования.

"Это влияет на оценки предприятиями доступности финансовых ресурсов и приводит к спаду деловой активности, что создает риск невыполнения целевых показателей национального проекта (по поддержке МСП - прим. ТАСС) по темпам развития и объемам льготного финансирования малого и среднего бизнеса", - отмечается в письме.

Также в нем приводятся данные о том, что при 1,1 трлн рублей, заложенных в нацпроекте по поддержке малого бизнеса на кредиты по субсидируемой ставке, текущий объем заявок составляет 250 млрд рублей, несмотря на расширение перечня банков, предоставляющих льготные кредиты.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.