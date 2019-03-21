Эксперт: реализовать "регуляторную гильотину" возможно только совместно с бизнесом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Реализовать так называемую регуляторную гильотину - механизм по отсечению избыточных требований контрольно-надзорных органов - можно только в сотрудничестве с предпринимательским сообществом. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов.

"Нужно привлекать предпринимательское сообщество [к работе "регуляторной гильотины"]. Только получая обратную связь о том, где искусственные [препятствия] создаются - коррупционная составляющая, просто излишний документооборот, можно искать места, которые нужно ликвидировать", - сказал он.

В начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки дорожной карты и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года.

Сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах - транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно- эпидемиологического надзора. Премьер-министр пообещал поручить правительству разработать дорожную карту так называемой регуляторной гильотины.