МЭР заключило 700 соглашений с регионами для реализации нацпроекта по малому бизнесу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития заключило порядка 700 соглашений с регионами для реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Об этом в четверг сообщила директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

"С первого января мы прошли несколько важнейших этапов организации работы и финансирования. Мы заключили по каждому из пяти федеральных проектов по соглашению с каждым регионом на реализацию мероприятий нацпроекта. На три федеральных проекта, на которые предусмотрено финансирование мероприятий, заключено еще по соглашению с каждым регионом. Порядка 700 соглашений мы заключили до 15 февраля", - сказала она в ходе заседания "Опоры России", посвященному обсуждению механизмов реализации национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Она отметила, что за одни сутки было заключено 236 соглашений. "Без этого нацпроект не имел бы того финансирования, которое мы имеем сегодня", - пояснила она.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных президентом России в майском указе, которых необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.