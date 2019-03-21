Корпорация МСП обеспечит предпринимателей льготными кредитами на 1 трлн рублей в год

ПЕРМЬ, 21 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП намерена выдавать предпринимателям гарантии по льготными кредитам на уровне 1 трлн рублей ежегодно. Поддержку участников Корпорации МСП может получить любой предприниматель. Об этом в четверг на выездной сессии Корпорации в Пермском крае сообщила заместитель генерального директора Наталья Ларионова.

"Мы заинтересованы в новых проектах, у нас поставлена задача обеспечить льготным кредитованием не менее чем на 1 трлн рублей предприятия малого и среднего предпринимательства ежегодно, поэтому никаких особых квот и лимитов на проекты малого и среднего бизнеса не существует. Фактически любой предприниматель, который заинтересован в развитии, создании и расширении бизнеса может получить тот или иной вид поддержки участников Корпорации МСП", - сказала Ларионова.

По ее словам, сейчас отобрано 69 банков и первые проекты уже получили финансирование.

В ходе работы выездной сессии Корпорации МСП в Перми, губернатор края Максим Решетников рассказал журналистам, что общий объем привлеченных кредитов по программам кредитования Корпорации, в регионе в 2018 году составил около 5 млрд рублей. Глава региона поставил задачу министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в 2019 году увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса в три раза.

"У нас есть возможность, как минимум, в три раза увеличить инвестиции для малого и среднего бизнеса, это главный индикатор, а уже под него все меры поддержки выстроены, разные программы, по которым предприниматели могут получить кредиты под 8,6%, 10,6%, система гарантирования. Достаточно широкий спектр поддержки, особенностью работы корпорации является то, что она опирается на регионы, первичная работа по информированию идет на наших структурах, корпорация помогает нам отстраивать эту работу, дает сервисы, организовывает взаимодействие с банками", - сказал Решетников.

О программе

По информации на сайте Министерства экономического развития РФ, программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019-2024 годах реализуется Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. Программа предусматривает льготную ставку не более 8,5% годовых для конечного заемщика, расширение перечня приоритетных отраслей, расширение перечня уполномоченных банков, включая некрупные региональные банки, которые имеют опыт кредитования МСП.

В 2019 году в рамках программы планируется предоставить льготных кредитов МСП в размере 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный объем долгового портфеля субъектов МСП планируется увеличить до 10 трлн рублей.