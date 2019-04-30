ФАС сочла недостаточным рост закупок госкомпаний у малого бизнеса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Государство и госкомпании нарастили закупки у малых и средних предприятий (МСП) за прошлый год, говорится в проекте доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства. Однако рост заказа со стороны госкомпаний оказался незначительным при существующих целевых показателях.

Национальный план развития конкуренции ФАС предусматривает увеличение к 2020 году доли закупок у МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а доли закупок со стороны компаний с госучастием и их "дочек" - до 18% от общего размера заказов.

В 2017 году закупки у МСП со стороны государства увеличились до 15,4% от общего госзаказа, со стороны госкомпаний - до 11,2%, а в 2018 году - до 29,7% и 12,1% соответственно, указывает ФАС со ссылкой на данные Минфина РФ.

"Таким образом, в сфере государственного и муниципального заказа в 2018 году произошел существенный рост (в 1,9 раза) доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, - отмечает ФАС. - Вместе с тем показатель объема закупок отдельными видами юридических лиц (госкомпаниями - прим. ТАСС), участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год вырос не столь значительно - на 8% при необходимости обеспечения роста на 60,7% к 2020 году".

Национальный проект "МСП и индивидуальная предпринимательская инициатива" предусматривает рост госзакупок у малого и среднего бизнеса с 3 трлн до 5 трлн рублей в 2024 году. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32% в последующие шесть лет.