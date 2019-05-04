Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 13,82 млрд рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

"Подписанным распоряжением утверждено распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2021 годах 83 субъектам Федерации, из федерального бюджета в общем объеме 13,82 млрд рублей: в 2019 году - в размере 5,37 млрд рублей, в 2020 году - 3,84 млрд рублей, в 2021 году - 4,61 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства будут предоставляться на реализацию региональных программ, направленных на выполнение нацпроекта. За их счет будут, в частности, субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств, частично возмещаться затраты сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанные с приобретением различного имущества, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива.

Решение принято в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Планируется, что к концу 2024 года в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве будут вовлечены почти 127 тыс. человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.