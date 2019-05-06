Создатели 300 бизнес-проектов Москвы поделятся опытом на форуме предпринимателей 27 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Участники Московского предпринимательского форума получат возможность перенять опыт руководителей более чем 300 бизнес-проектов Москвы, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инноваций Москвы.

"Предприниматели, которые придут на форум, получат, во-первых, реальные практические навыки, во-вторых, сконцентрированный опыт более чем 300 владельцев московских бизнесов, в-третьих, вдохновение, мотивацию, новые полезные знакомства и возможности", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Форум пройдет в столице 27 мая. Он даст старт второй Московской неделе предпринимательства и соберет на своей площадке более 22 тыс. участников, а также 150 российских и международных спикеров.

Деловая программа форума разделена на семь тематических треков, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в столице. В 2019 году темы для дискуссий и состав спикеров определяли предприниматели. Например, трек "Будущее" посвящен развитию молодежного предпринимательства, цифровизации бизнеса и нестандартным способам привлечения клиентов, также банки представят новые сервисы для поддержки МСП. Тематический блок "Общество" затронет вопрос самозанятых, нишевые бизнесы и социальное предпринимательство. Вопросы контрольно-надзорной деятельности, прав потребителей и предпринимателей обсудят участники трека "Бизнес под защитой".

Федеральная корпорация по развитию МСП представит на форуме бизнес-навигатор, облегчающий для предпринимателей участие в закупках. В программе форума также большой образовательный бизнес-интенсив "Трансформация-6". Он будет включать в себя презентации в формате TED, анализ бизнес-кейсов и рекомендации от успешных предпринимателей.

Участие в форуме бесплатное после предварительной регистрации.