Субъекты МСП в I квартале привлекли в банках более 5 млрд рублей за счет господдержки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московские предприниматели в I квартале 2019 года получили более 5 млрд рублей банковских кредитов за счет гарантий столичного фонда, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инноваций Москвы.

"Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поручительства на 2,5 млрд рублей. Благодаря этому предприниматели смогли привлечь 5,1 млрд рублей кредитов", - указано в сообщении.

Господдержка делает более доступными дополнительные источники финансирования для МСП, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инноваций Алексея Фурсина.

Московский фонд является лидером по объему выданных поручительств в стране - в 2018 году на него пришлось около 30% всех поручительств региональных фондов. В прошлом году московский фонд выдал предпринимателям поручительства на рекордные 13 млрд рублей, что на 14% превысило уровень 2017 года.

Текущий размер поручительств фонда превышает 19 млрд рублей при собственном капитале в 10 млрд рублей. Под эту сумму бизнес взял в банках кредиты почти на 35 млрд рублей. "То есть каждый рубль в капитале фонда обеспечивает работу 3,5 рублей в реальной экономике", - отмечает Фурсин.

В портфеле фонда около 57% поручительств приходится на малые предприятия, 34% - на микропредприятия и 9% - на средние предприятия. Средняя сумма одного поручительства составляет около 20 млн рублей. Поручительство покрывает до 70% от размера кредита, но не более 100 млн рублей.