Год предпринимательства в России пройдет в 2020 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Год предпринимательства в России будет проведен в 2020 г. в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы". Об этом говорится в проекте указа президента РФ "О проведении в Российской Федерации Года предпринимательства", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации..

"Данное событие позволит провести системную работу по популяризации предпринимательской деятельности среди широких слоев населения, прежде всего молодежи, создать единую информационную среду для российских предпринимателей, придать импульс для активного продвижения компаний на зарубежные рынки", - говорится в документе.

В 2019 г. в рамках осуществления подготовительного этапа на федеральном уровне будут проведены социологические исследования с целью выявления интереса граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Также будет реализован ряд информационных кампаний по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе для выхода из "тени" самозанятых.

В рамках социологических исследований и глубинных интервью в течение первого года планируется выявить все ключевые запросы предпринимателей и людей, желающих открыть свое дело, а также проблемные точки развития сферы предпринимательства. "Понимание проблематики российского бизнеса поможет предложить пути решения многих вопросов", - отмечается в документе.

При этом проектом указа также предусмотрено формирование организационного комитета и утверждение плана основных мероприятий по проведению в РФ Года предпринимательства.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.