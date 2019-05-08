Обучающие курсы проекта "Малый бизнес Москвы" посетили более 18 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Образовательные мероприятия в рамках обучающего проекта для начинающих бизнесменов "Малый бизнес Москвы" (MBM.RU) с начала 2019 года посетили более 18 тыс. предпринимателей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Более 18 тыс. предпринимателей посетили обучающие мероприятия от MBM.RU с начала года", - говорится в сообщении.

Центр "Малый бизнес Москвы" провел в этом году 462 образовательных мероприятия. Наиболее популярные темы у слушателей - маркетинг, менеджмент, личная и профессиональная эффективность, налогообложение, бухгалтерский учет и запуск стартапа.

Образовательный проект московских властей включает в себя, в том числе стартап-школу и онлайн-академию малого бизнеса. Занятия проходят бесплатно.

"Осенью 2017 года, когда был запущен крупный проект стартап-школа МБМ, мы увидели со стороны предпринимателей большой спрос на образовательные услуги. С момента запуска выпускниками проекта стали более 3 тыс. человек. Мы намерены и дальше развивать направление поддержки столичного бизнеса", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Центр "Малый бизнес Москвы" занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей. Через интернет-портал MBM.RU предприниматели могут оперативно получить необходимые услуги: подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП, найти помещение, сформировать налоговую декларацию, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.