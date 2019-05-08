Правительство снизило минимальный размер льготного займа для МСП до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство приняло решение снизить размер минимального займа в рамках программы льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) с 3 млн до 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

"[Текущий коридор льготного займа] от 3 млн рублей до 100 млн рублей [изменится на] от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей", - отметили в Минэкономразвития. Это позволит дополнительно активизировать выдачу льготных кредитов для МСП и увеличить число получателей, подчеркивали ранее в министерстве.

Программа льготного кредитования стартовала 25 февраля, она позволяет МСП получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 года, власти будут ежегодно выделять на программу 1 трлн рублей. В ней участвуют 69 банков.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на период 2019-2024 годов. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.