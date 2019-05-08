"Опора России" предложила увеличить квоту малого бизнеса в госзакупках до 25%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Обязательную квоту для малых и средних предприятий (МСП) в госзакупках следует увеличить до 25%, считает президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

"Мы считаем, что [доведение доли МСП в госзаказе до] 25% было бы нормально, - сказал Калинин ТАСС. - Как минимум квота должна расти, чтобы хотя бы уравновесить увеличение закупок у единственного поставщика".

"Опора России" поддерживает и другие меры для облегчения доступа МСП к госзакупкам. В частности, озвученное на госсовете по развитию конкуренции предложение полностью отдать небольшим предприятиям заказы в определенных сферах деятельности, отмечает Калинин. Речь идет о заказах на благоустройство и озеленение территорий, прорубку просек, прокладку линий электропередач, перечисляет Калинин.

Сейчас государственные и муниципальные заказчики (их закупки регулирует Федеральный закон №44) должны отводить МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям не менее 15% своего годового заказа. А госкомпании и госкорпорации (ФЗ №223) должны приобретать у МСП не менее 18% товаров и услуг.

Однако если закупки у МСП со стороны государства в 2018 году увеличились с 15,4% до 29,7%, то со стороны госкомпаний - лишь с 11,2% до 12,1%, указывала Федеральная антимонопольная служба. Динамика по госкомпаниям незначительна, учитывая, что квоты в 18%, согласно национальному плану развития конкуренции, необходимо достигнуть к 2020 году, отмечало ведомство.

В среду, 8 мая, на заседании совета по национальным проектам президент Владимир Путин обратил внимание на недостаточную конкуренцию и искусственные барьеры в госзакупках.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.