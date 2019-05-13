Сельхозпроизводители Приморья смогут получить льготные банковские гарантии

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Сельское хозяйство вошло в перечень приоритетных отраслей экономики, которые могут получить банковские гарантии от Гарантийного фонда Приморского края на льготных условиях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации края.

"Гарантийный фонд Приморского края расширил перечень льготных получателей поддержки. Теперь компании, которые работают в сфере сельского хозяйства, при оформлении банковских кредитов смогут получить поручительство на сумму до 80 млн рублей с комиссией фонда по ставке всего 1% годовых", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта ставка в два раза ниже, чем для других клиентов фонда.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, льготным пакетом услуг "Приоритет" от регионального гарантийного фонда могут пользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в приоритетных для края сферах: в производстве, строительстве, предоставлении услуг (бытовых, туристических, медицинских, транспортных), экспорте, импортозамещении. Теперь к ним добавилось и сельское хозяйство.

Гарантийный фонд Приморского края учрежден для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов. Его работа, то есть предоставление поручительств при оформлении кредитов, договоров лизинга, участии в закупках, входит в число мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Среди главных целевых показателей нацпроекта - увеличение доли МСП в ВВП страны с 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.