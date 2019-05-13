Более 230 предприятий МСП планируют вывести на экспорт к 2024 году в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует вывести на экспорт 232 компании малого и среднего предпринимательства (МСП) региона к 2024 году по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Всего в 2018 году в Ленинградской области действовали 385 экспортно ориентированных малых и средних предприятий.

"В рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Ленинградской области реализуется региональный проект "Акселерация субъектов МСП". Один из ключевых его показателей - количество малых и средних предприятий, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. К 2024 году планируется вывести на экспорт 232 компании", - сказала она.

В общем объеме экспорта Ленинградской области власти планируют увеличить долю малого и среднего бизнеса с текущих 3,5% до 4% по итогам 2019 года и до 6,2% в 2024 году.

На реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Ленинградской области в 2019 году планируется направить около 201,7 млн рублей, из этой суммы 135,1 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, остальные 66,6 млн рублей - из областного.

В этом же году на выполнение задач федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" выделят 162 млн рублей, на реализацию федеральных проектов "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" направят 30,4 млн рублей и "Популяризация предпринимательства" - 9,2 млн рублей. Выполнение федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" не потребует финансирования.