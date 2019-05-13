Объем закупок у малых предприятий Ленобласти в 2018 году составил почти 16 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Объем закупок товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) Ленинградской области крупнейшими заказчиками России в 2018 году увеличился до 15,8 млрд рублей, что на 88% больше результата 2017 года, сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай.

"По итогам прошлого года на 88% вырос объем закупок товаров и услуг у малого и среднего бизнеса Ленинградской области крупнейшими заказчиками России. Общая сумма закупок достигла более 15,8 млрд рублей, тогда как в 2017 году она составила 8,4 млрд рублей", - сказала она.

Доля закупок крупнейших заказчиков у МСП Ленинградской области к 2020 году должна достичь 18% от совокупного годового стоимостного объема договоров. Такая задача поставлена федеральным проектом "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках региона составила по итогам 2018 года 32% при контрольном показателе в 15%.

По итогам прошлого года фактический оборот МСП Ленинградской области составил более 628,6 млрд рублей, что составляет 25% от оборота всех предприятий и организаций Ленинградской области, налоговые отчисления выросли на 24% - до 4,1 млрд рублей, а инвестиции МСП в развитие бизнеса увеличились на 20% - до 4,7 млрд рублей.