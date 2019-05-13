Власти Астраханской области направят 650 млн рублей на поддержку МСП до конца 2024 года

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают направить порядка 650 млн рублей на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в течение шести лет, за счет этих средств планируется увеличить суммы микрозаймов, а также расширить перечень поддержки, в том числе для фермеров, сообщил в понедельник ТАСС и.о. министра экономического развития региона Андрей Сашин.

"На поддержку астраханского бизнеса с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируется направить порядка 650 млн рублей [из федерального и регионального бюджетов]. Одной из мер поддержки станет выстраивание новой концепции деятельности государственных микрокредитных организаций. Перечень услуг будет существенно расширен и ориентирован на потребности бизнеса", - сказал Сашин.

По его словам, в этом году на поддержку бизнеса будет выделено более 240 млн рублей. В частности, планируется увеличить предельный размер микрозайма с 3 млн до 5 млн рублей, при этом часть микрозаймов будет предоставляться без залога. Также в планах расширить поддержку производственных предприятий и фермеров Астраханской области.

"Так, будет введена в действие новая программа, направленная на финансирование капитальных затрат для развития фермерства в регионе. В целом в 2019 году планируется предоставить не менее 100 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным программам микрофинансирования", - добавил Сашин.

По информации пресс-службы регионального Министерства экономического развития, сейчас в регионе зарегистрировано около 32 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году на поддержку МСП было направлено 69,7 млн рублей, из них 27,8 млн рублей из федерального бюджета. В регионе предприниматели могут получить поддержку в виде льготного кредитования, поручительств Астраханского залогового фонда, также оказываются консалтинговые, образовательные и маркетинговые услуги.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в валовом внутреннем продукте страны с 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек - до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.