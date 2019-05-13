Московские предприниматели представят медицинские разработки на выставке в Казахстане

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московские предприниматели представят свои разработки в области высокотехнологичной медицины и фармацевтики на Казахстанской международной выставке "Здравоохранение" - "KIHE 2019" с 15 по 17 мая, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"На крупнейшей демонстрационной площадке достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии столичные компании представят свои товары и услуги в сфере высокотехнологичной медицины: диагностики, специализированного программного обеспечения, медицинской техники, эстетической медицины и нутрициологии (гигиены питания)", - говорится в сообщении.

Коллективный стенд "Made in Moscow" на выставке организует Московский экспортный центр, подведомственный столичному департаменту предпринимательства.

"Мы ведем планомерную работу по увеличению экспорта [продукции] столичных производителей за рубеж. И Казахстан является одним из приоритетных направлений в этой области", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина. По его данным, экспорт медицинской и фармацевтической продукции из Москвы в Казахстан вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 9,8% и составил $44,8 млн.