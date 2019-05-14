Правительство запустит тестирование на склонность к предпринимательству

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы" летом этого года планирует запустить среди населения тестирование, помогающее выявить склонность к занятию предпринимательством, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

"Тестирование будет проводиться в рамках вовлечения в предпринимательскую деятельность, чтобы выявить у людей способности к бизнесу. Это будет опросник с вопросами, будет отобран оператор на образовательную кампанию. Будет разработано тестирование, методика и технология будут "спущены" в регионы, а дальше они для себя ее адаптируют. Планируем запуститься в середине лета 2019 года", - отметили в Минэкономразвития.

Как пояснили в ведомстве, опросник позволит создать "определенную воронку из людей", которые имеют склонность к предпринимательству, а также хотят заниматься бизнесом. После теста будет проводиться обучение, после которого уже будут выявляться самые мотивированные участники.

В рамках одного из пяти федеральных проектов "Популяризация МСП", входящих в нацпроект, до конца 2019 года предполагается обучить основам ведения бизнесе и финансовой грамотности не менее 91,5 тыс. человек.