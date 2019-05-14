Исследование: кадровая политика МСП в России улучшилась с начала 2019 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кадровая политика российских малых и средних предпринимателей (МСП) улучшилась в первом квартале 2019 года - количество компаний, сокративших штат своих сотрудников, уменьшилось. Об этом сообщается в исследовании "Опоры России", Промсвязьбанка и агентства Magram Market, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Кадровая политика малого и среднего бизнеса улучшилась", - говорится в материалах исследования. Большая часть МСП (80%) оставили штатную численность своих сотрудников без изменений, 11% сократили штат и 10% - увеличили, в то время как в четвертом квартале 2018 года увольнения происходили в 13% компаний.

При этом малый и средний бизнес ожидает дальнейшего улучшения динамики. Согласно результатам исследования, во втором квартале 2019 года увеличить штат рассчитывают 19% субъектов МСП, сохранить текущую штатную численность - 74%, сократить сотрудников - 7%.

Исследование основано на опросе более 2 тыс. МСП из 24 регионов России. Интегральным результатом исследования является индекс деловой активности малого и среднего бизнеса - так называемый индекс RSBI. Кадровая политика выступает одной из компонентов индекса наряду с показателями продаж, инвестиций и доступности финансирования.