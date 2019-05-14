Исследование: деловая активность малого бизнеса в России выросла после периода падения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) вырос в I квартале 2019 года, свидетельствуют данные исследования "Опоры России", Промсвязьбанка и агентства Magram Market (есть в распоряжении ТАСС). Со II квартала 2018 года рост активности замедлился, а в III и IV кварталах произошло ее падение.

Индекс RSBI основывается на опросе более 2 тыс. малых и средних предприятий (МСП) из 24 регионов России. Его формируют четыре ключевых компоненты - продажи, инвестиции, кадры (увеличение или сокращение штата) и доступность финансирования. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности МСП, выше - на ее рост.

Рост деловой активности МСП в январе-марте произошел на фоне позитивных ожиданий от II квартала 2019 года, отмечается в исследовании. В частности, 43% респондентов рассчитывают нарастить выручку, 41% - сохранить ее на текущем уровне и лишь 16% ожидают ее сокращения.

За I квартал RSBI вырос с минимальных за последние три года 47,1 пунктов до 52. Наиболее позитивную динамику показала компонента продаж, увеличившись на 3,4 пункта, до отметки в 49,2. Это означает, что хотя продажи МСП и уменьшились относительно аналогичного периода предыдущего года, но их падение замедлилось и практически остановилось.

Показатель кадров прибавил 0,7 пункта, увеличившись до 52,8. Таким образом, кадровая политика МСП улучшилась, отмечается в исследовании: 19% компаний увеличили штат, 74% его не изменили и лишь 7% - сокращали. Сектор МСП в целом нарастил инвестиции (показатель вырос на 0,7 пункта, до 56,6), а оценка восприятия доступности финансирования практически не изменилась (+0,2 пункта, до 50,1), как и потребность в деньгах.