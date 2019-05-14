Количество проверок бизнесменов в Приморье за год снизилось вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Число плановых проверок предпринимателей в Приморье за год снизилось вдвое в рамках работы по снижению давления на бизнес, сообщил во вторник в интервью ТАСС директор краевого Инвестиционного агентства Дмитрий Ямщиков.

"В числе проблем в Приморье год назад были долгие сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, подключения к сетям, высокие тарифы на перевозку крупногабаритных и крупнотоннажных грузов - все те вещи, с которыми сталкивается большое число предпринимателей и которые в итоге сказываются на конечной цене продукта. Нам удалось сократить в два раза количество проверок предпринимателей. Было отказано в проведении примерно 2,4 тыс. проверок", - рассказал он. Большое число проверок бизнеса является одной из составляющих высокого административного давления на бизнес, поэтому в регионе ведется работа по снижению количества числа плановых проверок.

Кроме того, краевые и федеральные контролирующие ведомства, по словам Ямщикова, внедрили в регионе чек-листы, с помощью которых предприниматель может самостоятельно увидеть, что конкретно будут у него проверять, и подготовиться к этому. Помимо этого, почти вдвое снизились сроки подключения воды и электричества.

"Также мы выделили отдельный день для приема предпринимателей в департаменте земельных отношений. Это позволило сэкономить время предпринимателей и повысило качество работы сотрудников департамента. Еще одна мера - упрощение ввода линейных объектов, теперь для этого не нужно разрешение на строительство. К таким объектам относятся, например, вышки сотовой связи, опоры линий электропередачи", - рассказал директор краевого Инвестиционного агентства. Он добавил, что в дополнение к этому в краевом департаменте энергетики появилась интерактивная карта энергомощностей, доступная всем желающим.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что число проверок бизнеса разными контрольными ведомствами в Приморском крае в 2-4 раза больше, чем в целом по стране.

В регионе действует краевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга", охватывающая 12 сфер, в которых должны произойти улучшения, в том числе, ЖКХ, контрольно-надзорная деятельность, строительство и другие. Эта программа должна помочь улучшить деловой климат в регионе, усовершенствовать правовую базу, снизить административные барьеры и налоговую нагрузку на малый бизнес. Частью программы являются мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Среди них меры поддержки краевых институтов развития бизнеса - Микрокредитной компании, Гарантийного фонда, Центра поддержки предпринимательства, Центра развития экспорта.