Московские компании представят сладости, спортивное питание и напитки на выставке в Китае

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Двенадцать московских компаний презентуют продукцию на международной выставке пищевой промышленности SIAL China 2019, которая проходит с 14 по 16 мая в Китае, сообщила во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В этом году столичные предприниматели представят 20 видов пищевой продукции. В их числе конфеты ручной работы, уникальный фруктовый сахар, десерт мед-суфле и уже популярное на китайском рынке московское мороженое", - говорится в сообщении. Также компании продемонстрируют комплексы спортивного питания и витаминов, кофе, светлое безалкогольное пиво и другую продукцию.

"Китай - очень перспективный рынок для столичных экспортеров пищевой продукции", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

По его данным, среди российских регионов Москва в 2018 году заняла третье место по размеру несырьевого неэнергетического экспорта - он составил $1,1 млрд. А экспорт московской пищевой продукции в Китай по сравнению с 2017 годом вырос на 18,9% до $24,8 млн.

Наиболее популярными поставляемыми в Китай московскими пищевыми товарами в 2018 году стали пиво, пшеничная мука, конфеты и шоколад, а также сухофрукты и орехи.